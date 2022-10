L'info météo du jour La barre des 30 degrés sera dépassée ce mardi en Aquitaine

Un temps calme et sec s'installe sur la plupart des régions à partir de ce mardi. Les 25 degrés seront dépassés ou approchés sur les deux tiers sud du pays, et les 30 degrés sur l'Aquitaine.

Mardi, la perturbation de la veille aura laissé beaucoup d'humidité à son passage, ce qui induira de fréquentes nappes de grisailles le matin sur une petite moitié nord du pays. Quelques ondées résiduelles seront aussi possibles des Vosges à l'Alsace le matin, voire deux ou trois gouttes possibles des Hauts-de-France à la Normandie.

Des remontées humides et nuageuses persisteront aussi sur le pourtour du Golfe du Lion avec quelques pluies. Le soleil s'imposera très largement par ailleurs, tandis que les éclaircies gagneront un peu de terrain sur les régions septentrionales en cours de journée.

Il fera très anormalement chaud dans le sud-ouest avec des pointes à plus de 30 degrés attendues, et la barre des 25 degrés sera dépassée jusqu'à l'embouchure de la Loire ou en Limagne.

Cet air remarquablement et très anormalement chaud restera présent au moins jusqu'à jeudi, puis de nouveau plus ponctuellement pour la journée de dimanche, avec quelques records mensuels de chaleur qui pourraient être approchés ou battus d'ici là par endroits.

Et malgré ensuite un léger recul de la chaleur dans le courant de la semaine prochaine, les températures devaient conserver une douceur bien au-dessus des valeurs saisonnières, toujours sous l'impulsion d'un flux de sud-ouest à sud plus ou moins instable et perturbé selon les moments.

