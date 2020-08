L'info météo du jour La canicule se poursuit avec un risque d'orages locaux

La canicule se poursuit en ce début de semaine mais le temps va devenir plus lourd et instable. Des orages locaux sont possibles.

Ce lundi, la canicule va se poursuivre « avec toutefois des fortes chaleurs qui se décalent progressivement sur l'est alors que les températures fléchissent sur l'ouest », précise MeteoNews. « Le soleil dominera largement mais le temps sera aussi plus lourd et instable avec des risques d'orages locaux en journée et soirée, assez anarchiques et isolés, notamment autour du Massif central, la Bourgogne, la Vendée et Bretagne ainsi que les reliefs de l'est. »

Mardi, les conditions météo évolueront peu avec beaucoup de soleil partout et quelques développements orageux. Ils pourront localement dégénérer en orages, notamment sur les régions de l'ouest jusqu'au Massif Central et de la Lorraine à la Bourgogne jusqu'aux Savoie. La canicule se poursuivra quasiment partout.

