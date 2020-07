L'info météo du jour La chaleur devrait s'intensifier nettement en début de semaine prochaine

Alors que le soleil dominera dans le sud de la France, un front dépressionnaire devrait traverser la moitié nord du pays apportant nuages et pluies par endroits. Pour la semaine prochaine, MeteoNews prévoit une intensification des chaleurs.

Samedi, on retrouvera encore un gradient nuageux du nord-ouest vers le sud-est du pays avec le passage d'un front dépressionnaire qui apportera nuages et pluies de la Bretagne aux Hauts-de-France et sur la Normandie. Ailleurs, le temps restera sec mais plus voilé jusqu'à l'Alsace alors que le soleil dominera au sud sous de fortes chaleurs.

Précoupe de la premiere parcelle de fleur.

1ha de coreopsis

La graine c’est les petits batons noirs dans ma main.

Battage semaine prochaine#ceuxquifontlesSemences #FrAgTw#agridemain@gnis @LaFNAMS pic.twitter.com/Ub3liMnBQN — Emmanuel ???????? (@EmmanuelSagot) July 24, 2020

Dimanche, le front traversera la moitié nord du pays apportant des nuages et quelques pluies ou averses instables du Limousin à l'Alsace et au Jura, alors que la moitié sud restera à l'écart et conservera son soleil et sa dépressionnaire. Chaleur qui s'intensifiera nettement en début de semaine prochaine.

