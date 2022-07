L'info météo du jour La chaleur monte d'un cran

Le soleil va dominer ce mardi et le thermomètre va encore grimper pour atteindre pratiquement les 40 degrés dans le sud.

Ce mardi se déroulera sous un temps très ensoleillé sur l'ensemble de la France. Le ciel aura tendance à être assez voilé tout de même au nord de la Loire et le long des frontières de l'est. Quelques cumulus se développeront par ailleurs au nord de la Seine et des Vosges aux Alpes. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu sur le Mercantour dans l'après-midi.

Photos du matin profitons en il fait encore frais pic.twitter.com/L5drmXHy4X — Cédric (@agric15) July 12, 2022

La chaleur grimpera encore d'un cran, jusqu'à 35 degrés vers le Pays Nantais et parfois près de 40 degrés du sud de la Garonne à la Provence.

