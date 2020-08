L'info météo du jour Des orages forts, avec grêle et fortes rafales, à craindre ces prochaines heures

La chaleur reculera d'un petit cran mercredi notamment sur la moitié ouest, puis plus franchement les jours suivants. Les orages localement forts ont déjà fait des dégâts.

Ce mercredi, « une dégradation orageuse se mettra en place à l'ouest où averses et orages localement forts éclateront, gagnant en fin de journée le Centre-Val de Loire, le Bassin Parisien, les Hauts-de-France et les frontières du nord-est. Quelques orages aussi sur les Alpes l'après-midi. Ailleurs, de la Méditerranée à l'Alsace, le soleil conservera un net avantage. L'ambiance sera encore caniculaire sur une large moitié est, moins chaud mais lourd à l'ouest », indique MeteoNews.

Les orages ont commencé à frapper certaines régions mardi, entraînant parfois quelques dégâts comme sur les maïs de Sébastien, dans la Creuse, qui ont été cassés par le vent :

Orage :Peu?? beaucoup de ???

Quelque chose me dit que ça sent la grosse année de merde pic.twitter.com/Q8VAJgJtB0 — seb (@sebfr23) August 12, 2020

La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert partage également des photos des dégâts d'un orage violent sur les cultures :

La #pluie tant attendue est arrivée: 15mm, c’est bien peu pour la #terre assoiffée!

Mais la mini #Tornade &l’orage violent qui a suivi ont fait des dégâts!

Le #Climat est le meilleur allié ou le pire ennemi des #agriculteurs

Il est le maître de notre #agenda et de notre revenu! pic.twitter.com/O2BbEj7fkS — Christiane Lambert (@ChLambert_FNSEA) August 11, 2020

De la grêle possible jeudi

« Jeudi, de nouvelles zones instables et orageuses onduleront surtout sur une large moitié ouest du pays, jusqu'aux Hauts-de-France et au sud du Massif-Central : orages parfois forts avec grêle et rafales de vent possibles. Les orages seront plus rares plus à l'est encore une fois, excepté des Alpes au Jura et aux Vosges. Il fera d'ailleurs encore très chaud sur la façade est et sud-est du pays, mais plus clément et respirable par ailleurs. »

