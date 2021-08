L'info météo du jour La dépression irlandaise fait encore des siennes

En ce début de semaine, la dépression irlandaise apportera encore nuages et pluies au nord de la Seine, ailleurs il fera plus sec notamment entre la Vendée et le Grand-Est. En revanche, ce sera l'été sur la moitié sud. Demain, l'anticyclone des Açores devrait ramener l'été sur l'Hexagone

Ce lundi, la dépression irlandaise donnera encore un temps assez médiocre au nord de la Seine essentiellement avec nuages et pluies ou averses, plus nombreuses près des frontières belges. Ailleurs, temps plus sec et variable entre la Vendée et le Grand-Est alors que la moitié sud profitera déjà pleinement de conditions plus estivales et ensoleillées. Températures en hausse sur la moitié sud surtout, encore très tempérées au nord.

Mardi, l'anticyclone des Açores poussera enfin plus franchement vers nos régions. Quelques ondées résiduelles pourront tout de même se produire localement au nord de la Seine et sur le Pays bigourdan. Ailleurs, le temps s'annonce calme et sec, assez nuageux encore sur le tiers nord, mais bien ensoleillé vers le sud. Thermomètre en hausse, chaleur marquée au sud de la Loire.

