Prévisions météo La dernière semaine de septembre s'annonce fraîche et pluvieuse

Depuis la mi-septembre, une bascule dans un flux de nord à ouest a fait plonger le thermomètre sous les normales de saison. Une situation qui va perdurer au moins jusqu'au 30 septembre.

La France est passée du chaud au frais à la mi-septembre. Depuis, les premières gelées ont fait leur apparition, assez fréquentes au ras du sol sur pas mal de régions jusqu'en Bretagne, plus rares en plaine, mais assez précoces. Quelques records de froid sont localement tombés à cette occasion, notamment en Bretagne.

Le relatif redoux constaté ces derniers après-midis ne sera que de courte durée. L'arrivée d'un courant dépressionnaire à partir de ce week-end se poursuivant quasiment toute la semaine prochaine s'accompagnera d'une nouvelle baisse du thermomètre.

Une 2? vague de #fraicheur déferlera sur la France dès lundi avec, cette fois, des pluies fréquentes sur presque tout le pays ?????L'ambiance sera fraiche et ventée, tout à fait automnale, avec de la #neige en montagne ??#froid #metstonpull pic.twitter.com/jd6stIgfTd — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 23, 2022

Dès dimanche, les 20 degrés ne seront plus dépassés que près de la Méditerranée. Les journées de lundi et mardi s'annoncent particulièrement fraîches pour ne pas dire froides au nord de la Loire jusqu'au Massif Central et aux Alpes, avec 10 à 15 degrés de maximum en général. La fraîcheur devrait ensuite légèrement reculer, tout en persistant jusqu'à vendredi.

Pour les nuits, la couverture nuageuse et le vent brassant l'air limiteront le refroidissement. Les thermomètres resteront finalement assez proches des chiffres de saison.

A noter enfin que ces conditions automnales se produiront sous des passages pluvieux successifs, donnant souvent 40 mm et plus sur l'ensemble du pays du 24 au 30 avec des pointes à plus de 80 mm près de la Manche, mais aussi des régions du nord-est aux Alpes jusqu'au Berry, sur le Massif Central, le Pays-Basque, les Pyrénées et le pourtour Méditerranéen. Des pics jusqu'à 150-200 mm sont même envisagés très localement sur la côte Basque, les Vosges et le Jura. De quoi mettre un terme à la sécheresse de surface et commencer à remplir les nappes phréatiques, la période de recharge ayant débuté depuis le 15 septembre.

