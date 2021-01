L'info météo du jour La douceur grimpe de quelques crans

Une perturbation pluvieuse est prévue ce mardi des côtes de la Manche vers les frontières du nord-est, et mercredi sur le Cotentin et la Bretagne. Niveau thermomètre, les températures continuent de monter.

Ce mardi, une perturbation glissera des côtes de la Manche vers les frontières du nord-est en apportant de la pluie, précédée d'un peu de neige ou pluie-neige mêlées du nord de la Lorraine au Bas-Rhin. Le temps s'annonce plus calme et plus sec partout ailleurs, souvent ensoleillé ou au moins lumineux au sud de la Loire. La masse d'air se radoucira sensiblement.

Mercredi, le flux se redressera davantage au sud, rejetant le courant perturbé vers les îles Britanniques. Quelques pluies déborderont tout de même vers le Cotentin et la Bretagne. On retrouvera aussi quelques gouttes éparses des Pays de la Loire à la Garonne. Ce même vent de sud à sud-est apportera au contraire de l'humidité entre la Méditerranée et les Cévennes avec nuages et pluies. Le temps sera plus sec ailleurs, souvent nuageux mais assez lumineux l'après-midi. Le vent soufflera assez fort, surtout près des côtes. La douceur grimpera de quelques crans.

