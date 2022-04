L'info météo du jour La douceur s'impose

Les températures seront douces ce jeudi sur la France. Du Massif central à l'Alsace, des averses seront possibles. Le temps sera sec et ensoleillé ailleurs.

Ce jeudi, le front de la veille sera encore présent du Massif Central à l'Alsace, avec un ciel d'abord voilé sur ces régions puis quelques averses instables pourront s'y développer l'après-midi, très localisées. Un coup de tonnerre sera possible.

Une belle journée s annonce

Bien chargée avec les mise à l herbe pic.twitter.com/o2aYKmBVvr — Cédric (@agric15) April 14, 2022

Ailleurs, le temps sera sec et plus lumineux avec de belles éclaircies de la Vendée à la Belgique et de l'Ariège aux Alpes du sud. Les températures seront toujours bien douces avec plus de 20 degrés au sud d'une ligne Nantes-Lille.

