L'info météo du jour La douceur s'installe

Une perturbation remontant d'Espagne apporte de la pluie sur la moitié sud de la France ce lundi. Les températures seront douces.

Ce lundi, alors que les pluies cévenoles s'estompent, une nouvelle perturbation remonte d'Espagne avec à nouveau un ciel bien couvert et de la pluie sur les régions des Pyrénées Orientales, de l'Aude ou de l'Ariège. Ces pluies gagneront vers l'Aveyron, le Tarn, puis le Cantal et le toulousain en fin de journée. De l'Aquitaine au Massif Central et aux Alpes, le ciel sera très voilé alors que les éclaircies se feront plus généreuses au nord de la Loire. Un fort vent d'autan se lèvera à nouveau sur le Lauragais et le Toulousain. Les températures seront douces ou de saison.

2+2+4=8mm depuis samedi

Cela faisait 5 ans que nous n’avions pas eu de précipitations sitôt les semis de féveroles,avoine,..effectués

Les désherbages post semis -pré levée vont être réalisés en bonnes conditions d’où une petite réduction de dose?? pic.twitter.com/2vs5LsxEfy — LE POGAM GUILLAUME (@LePogamGuillaum) March 14, 2022

Mardi, le front chaud de lundi poursuivra sa route vers le nord, arrosant les régions situées entre les frontières du nord-est, la Picardie, le Bassin Parisien, la Beauce jusqu'à l'est de la Bretagne, surtout le matin avant une amélioration en journée. Les éclaircies résisteront du Cotentin au Finistère. La moitié sud retrouvera un temps à peu près sec, bien chargé tout de même du nord des Alpes à l'Auvergne avec quelques gouttes résiduelles, plus ensoleillé au sud de la Garonne. Le vent de sud soufflera fort du Massif Central au Lyonnais et le vent d'autan s'annonce violent. Ambiance globalement douce.

