L'info météo du jour La fraîcheur fait de la résistance

Ce lundi : lent début d'amélioration avec encore pas mal de résidus nuageux et humides sur la façade est, où des ondées seront encore possibles en journée, de l'Alsace aux Alpes. Ailleurs, le temps deviendra progressivement plus sec notamment de la Bretagne au sud-ouest avec de belles éclaircies. Ensoleillé également autour de la Méditerranée. Les températures resteront encore nettement en retrait des valeurs de saison.

Record mensuel de T°C min battu à Brest ce matin avec 5,8°C relevés à 6h. Ce début de semaine s'annonce frais avec un contraste marqué entre le nord et le sud. La matinée de demain sera la plus fraîche, pour la #RentreeScolaire, et avant le retour d'un temps estival jeudi. pic.twitter.com/M3Uum9IxUY