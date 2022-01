L'info météo du jour La grande douceur se poursuit en début de semaine

L'épisode de grande douceur se poursuivra encore en tout début de semaine, notamment lundi et mardi avec des températures encore très élevées pour la saison, pouvant dépasser les 15 degrés sur la moitié sud et l'est.

Ce lundi, un secteur chaud perturbé fera circuler quelques averses ou pluies sur la moitié nord du pays sous un ciel couvert, surtout de la Bretagne à la Champagne. Les pluies deviendront de plus en plus fréquentes d'ici la fin de journée sur la Bretagne. Le temps sera encore sec au sud et vers l'est, sous un ciel encore lumineux bien que souvent bien voilé ou laiteux du Limousin aux Alpes. Ce sera assez ensoleillé près de la Méditerranée où les nuages bas maritimes se seront dissipés. Grande douceur encore et toujours, et vent de plus en plus sensible sur le nord-ouest.

Les choses commenceront à changer mardi avec le passage d'une perturbation très active avec des pluies abondantes sur le nord-est du pays, suivie d'une masse d'air plus fraîche venue du nord, et qui nous donnera des température plus conformes à la saison pour la fin de semaine.

