L'info météo du jour La grisaille dominera cette journée accompagnée de nouvelles perturbations

Ce vendredi sera dominé par la grisailles et de nouvelles perturbations feront leur arrivée sur le pays, notamment sur un axe sud-ouest/nord-est.

Ce vendredi, de nouvelles perturbations onduleront sur le pays, notamment sur un axe sud-ouest/nord-est. Il pleuvra donc par moments sur cet axe, ne permettant pas une décrue significative des cours d'eau en général. Les pluies seront parfois assez soutenues à modérées d'ici la soirée.

Plus au nord le temps sera temporairement plus sec, avec de nombreux bancs de grisaille en matinée, parfois lents à se dissiper en journée. Ciel assez nuageux ou très voilé également plus au sud de la zone pluvieuse, mais davantage d'éclaircies sur le pourtour méditerranéen. Les températures resteront très douces pour la saison, voire quasi-printanières dans le Midi.

