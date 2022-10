L'info météo du jour La hausse des températures se poursuit

Le temps sera calme et sec ce lundi sur la France. Les températures remontent.

Ce lundi, les hautes pressions re-gonfleront sur l'hexagone avec près de 1 026 hectopascals. Cela garantira un temps calme et sec sur le pays, mais favorisera également en cette saison le retour de nombreuses formations de grisailles et de brouillards en matinée. Celles-ci se dissiperont plus ou moins rapidement ou lentement selon les endroits, et de belles périodes d'éclaircies se développeront par la suite dans le courant de la journée, à l'exception de quelques poches résistantes comme sur le quart nord-ouest entre la Bretagne et la Normandie notamment. Le soleil sera uniquement voilé sur le sud-est Méditerranéen tout au long de la journée.

Côté températures, la hausse se poursuivra avec près de 17 à 27 degrés du nord-est au sud-est du pays l'après-midi.

