L'info météo du jour La journée s'annonce ensoleillée

La journée s'annonce ensoleillée avec quelques nuages ici ou là. Un faible risque d'ondées sera possible du sud du Massif Central aux Pyrénées ainsi qu'en Corse. Demain, la journée ressemblera à celle d'aujourd'hui. Il fera beau et les températures seront de saison.

Ce jeudi, la journée s'annonce le plus souvent ensoleillée sur la plupart des régions avec tout au plus quelques petits nuages. Le ciel sera tout de même plus chargé en journée du sud du Massif Central aux Pyrénées ainsi qu'en Corse avec un faible risque d'ondées, principalement sur la chaîne Pyrénéenne et le nord de l'île de beauté. Thermomètre globalement de saison, doux à l'ouest.

C'est une belle journée ensoleillée qui s'annonce vendredi sur l'ensemble du pays. Quelques rares cumulus et cirrus circuleront localement. Les reliefs verront des développements nuageux un peu plus importants en journée. Parfois frais encore le matin, de saison en journée, doux vers l'ouest et le sud, voire chaud au sud de la Garonne et en Provence.

