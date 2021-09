L'info météo du jour La journée sera très instable

Aujourd'hui la météo sera très instable notamment au sud d'une ligne Lorraine - Charentes avec parfois des perturbations orageuses. Plus au nord, le ciel sera variable avec un petit risque d'ondées éparses ici ou là. Demain, le temps restera assez humide.

Ce mercredi, la France restera soumise à des perturbations relativement actives et parfois orageuses par endroits. L'instabilité et les pluies seront ainsi plus fréquentes et parfois intenses au sud d'une ligne Lorraine - Charentes, avec des cumuls localement importants (10 à 20 millimètres, voire parfois entre 30 et 50 plus régionalement). Plus au nord de cette ligne la journée débutera parfois avec des grisailles ou des brouillards, puis c'est un ciel plus variable qui alternera avec un petit risque d'ondées éparses ici et là. Les températures seront à la baisse mais resteront au-dessus des valeurs de saison.

Bon la #pluie est annoncée,il serait vraiment temps d'en avoir pour de bon, car quand on voit l'état des #cultures ça commence à être inquiétant !!#FrAgTw #nature #HauteProvence #Meteo pic.twitter.com/fapSfozOS4 — le Berger des étoiles ???????? (@romainleberger) September 15, 2021

Jeudi, les conditions météo resteront humides et instable sur la moitié sud jusqu'aux frontières de l'est avec des pluies, averses et orages. L'activité électrique sera surtout présente du Lyonnais à la Provence. Au nord de la Loire en revanche, le temps s'annonce plus calme et lumineux avec quelques belles éclaircies. Le thermomètre restera quelques petits degrés au-dessus des normales saisonnières.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net