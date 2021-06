L'info météo du jour La majeure partie de la France sous les orages

Ce matin, nous retrouverons de la pluie accompagnée de tonnerre sur le tiers ouest du pays mais des éclaircies reviendront par la Bretagne dans la journée. Sur une large moitié est, les éclaircies matinales céderont la place à un temps instable et orageux en journée. Pour trouver du soleil, il faudra se rendre près de la Méditerranée. Demain, il pleuvra encore sur les régions des frontières du nord-est au Bassin Parisien jusqu'au Berry. A l'Ouest, les conditions météo seront bien meilleures.

Ce vendredi, une dégradation pluvieuse gagnera le tiers ouest du pays sous un front peu mobile. Des coups de tonnerre pourront se manifester localement. Des éclaircies reviendront par la Bretagne en journée. Le soleil brillera largement près de la Méditerranée. Partout ailleurs, sur une large moitié est, les éclaircies matinales céderont la place à un temps instable et orageux en journée. Des orages localement violents pourront éclater avec grêle, fortes rafales de vent et pluies intenses. Temps lourd, chaud dans l'est, mais assez frais près de l'océan.

Samedi, un retour faiblement pluvieux concernera les régions des frontières du nord-est au Bassin Parisien jusqu'au Berry sous un ciel bien gris et une relative fraîcheur. L'instabilité restera présente le long des frontières de l'est jusqu'en Auvergne où des averses orageuses éclateront. A l'ouest et au sud en revanche, les conditions météo s'annoncent plus sèches et ensoleillées. Thermomètre globalement de saison.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net