L'info météo du jour La moitié nord reste sous la grisaille

Le beau temps n'est toujours pas en vue ce lundi pour la moitié nord du pays, où les nuages et quelques averses éparses rythmeront la journée. Le soleil reste cantonné au sud de la France.

Ce lundi, malgré une hausse du champ de pressions, de l'air humide parviendra encore à s'engouffrer sur un large quart nord-est du pays. Cela se traduira par de nombreux nuages et quelques averses ou pluies éparses du centre aux frontières de l'est notamment. Les nuages gagneront également l'ouest du pays en cours d'après-midi, mais les gouttes y seront beaucoup plus rares.

Quant à la moitié sud, il y fera le plus souvent beau, hormis un ciel plus variable en Rhône-Alpes et un risque orageux sur les Alpes du Sud et les Pyrénées. Mistral et tramontane se renforceront de nouveau entre 60 et 80 km/h, et les températures remonteront légèrement tout en restant un peu justes sur la moitié nord.

