L'info météo du jour La pluie fait son retour sur le pays

Aujourd'hui, une fronto-génèse se développera sur la moitié nord de la France. Il fera gris et des pluies de plus en plus fréquentes venant de la façade atlantique gagneront les Ardennes en fin de journée en passant par le bassin parisien. Ailleurs, le temps sera encore sec et le ciel de plus en plus voilé. D'autres pluies s'activeront sur les Cévennes. Il fera plus doux. Samedi, le temps sera bien maussade et Il pleuvra sur presque tous le pays.

Ce vendredi, le flux prendra une composante de plus en plus Ouest et océanique avec la constitution d'un conflit de masse d'air entre l'air doux au sud et l'air froid encore présent sur les îles britanniques. Une fronto-génèse se développera sur la moitié nord de la France en cours de journée avec un temps gris et avec des pluies de plus en plus fréquentes de la façade atlantique au bassin parisien, gagnant les Ardennes en fin de journée. Ailleurs, temps encore sec sous un ciel de plus en plus voilé. D'autres pluies s'activeront sur les Cévennes avec la mise en place d'un flux de sud maritime sur le golfe du Lion. Plus doux partout malgré les nuages et les averses.

Samedi, une perturbation ondulera toute la journée sur l'ensemble du pays avec un temps bien maussade sur la plupart des régions, notamment du Limousin aux Ardennes et de la Vendée aux Hauts de France avec des passages pluvieux fréquents. Les averses seront plus éparses vers la façade Est alors que des pluies soutenues gagneront le sud-est en fin de journée et soirée. Encore doux sur la plupart des région en particulier au sud et à l'est.

