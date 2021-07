L'info météo du jour La situation du pays s'améliore enfin

Aujourd'hui la situation du pays s'améliore enfin. Néanmoins, le ciel sera encore assez variable. Nuages, éclaircies et un risque d'ondée rythmeront la journée au nord du pays. Il fera sec et le soleil sera bien présent au sud. Demain, il fera plutôt beau même si quelques ondées pourront se produire sous un ciel nuageux de la frontière belge jusqu'à l'Orléanais.

Ce jeudi, le champ de pression sera à la hausse en France, mais pas encore suffisamment pour empêcher toute tentative d'instabilité en cours de journée. On attend donc un ciel assez variable sur une large moitié Nord, entre nuages, éclaircies et un risque d'ondée ici ou là. Le risque orageux sera toutefois plus rare. Un temps sec et souvent ensoleillé sera présent sur la moitié Sud, malgré quelques voiles d'altitude inoffensifs. Les températures seront à la hausse, mais elles resteront encore trop justes pour la saison au Nord du pays.

C'est quand même beau chez moi. Par contre, il faut couper les chardons à la pioche là où le tracteur ne passe pas. pic.twitter.com/bfmqJVdLVs — san antonio (@cyberurier) July 1, 2021

Vendredi, quelques ondées résiduelles pourront se produire sous un ciel nuageux de la frontière belge jusqu'à l'Orléanais. Un temps plus sec et lumineux voire ensoleillé s'imposera sur le reste du pays à la faveur d'une hausse du champ de pression. Les nuages seront tout de même relativement nombreux dans l'ouest. Thermomètre en hausse, de saison.

