Sur Twitter La tempête Aurore vue par les agriculteurs

Aurore, la première tempête automnale de la saison 2021-2022 vient de toucher le nord de la France. Elle a occasionné des vents très violents. MeteoNews note que des records de vitesse maximale sont tombés. Quelques exemples :

La rafale maximale nationale a été atteinte à Fécamp, en Seine-Maritime, avec 175 km/h.

Ce vent violent a causé la chute de nombreux arbres, les agriculteurs sont souvent en première ligne pour dégager les routes, comme ici, dans l'Eure avec Antoine Thibault :

Les dégâts sont parfois plus importants. Dans le Morbihan, Mickaël Joubier a vu un hangar s'envoler : ses semences triées ont pris l'eau ainsi que du petit épeautre.

????Comment perdre en quelques minutes 1 hangar, des semences triée hier qui ont pris l'eau et le chargement de petit épeautre chargé hier arrosé, p... de tempête. Et encore avec la nuit on a peut-être pas tous vu... @Prefet56 pic.twitter.com/qVMNj1Wprp