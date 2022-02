L'info météo du jour La tempête Eunice arrive sur le nord de la France vendredi

La tempête Eunice arrive sur la France vendredi, elle apportera des rafales violentes sur les départements du nord du pays.

Ce jeudi, une nouvelle perturbation traversera la France et se retrouvera sur la moitié sud essentiellement en cours de journée. De belles éclaircies referont surface en revanche sur la moitié nord, malgré quelques averses résiduelles. Le vent d'ouest continuera de souffler fort des côtes de la Manche à l'Alsace, avec près de 70 à 80 km/h jusque dans les terres. Beaucoup de vent aussi sur le pourtour Méditerranéen. Les températures seront toujours très douces avec près de 11 à 15 degrés en général, jusqu'à 20 dans le midi méditerranéen.

#Météo #TempêteEunice ?????? Le potentiel de forte tempête se confirme sur ???????????? avec des rafales parfois supérieures à 130 km/h dans l'intérieur des terres et parfois plus de 160 km/h en bord de mer. Danger important pour ces pays.

?? Modèle AROME pic.twitter.com/cn9Vg8YR5Q — Stéven Tual (@StevenTual_off) February 17, 2022

Vendredi, le fait du jour sera le passage d'une tempête nommé Eunice entre l'Angleterre et la mer du Nord, débordant sur le Nord, le Pas-de-Calais avec des rafales jusqu'à 120-130 km/h sur les côtes voire 150 sur les caps exposés, 100 à 110 km/h dans les terres. Sur le Cotentin et de la Seine-Maritime aux Ardennes en passant par le nord de l'Ile-de-France, les rafales pourront atteindre 90 km/h. De la Bretagne au Centre-Val de Loire jusqu'en Alsace, vent plus raisonnable, de 60 à 80 km/h.

Côté ciel, pluies et averses s'imposeront sur la moitié nord dans un rapide défilé. Les éclaircies resteront assez rares. Elles seront plus généreuses du Midi-Pyrénées aux Alpes et surtout vers la Méditerranée. Il fera très doux.

