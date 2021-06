L'info météo du jour La vague de chaleur se poursuit sur le pays

Ce mercredi sera la journée la plus chaude de la semaine. Dans l'après midi et en soirée, l'ambiance pourrait devenir électrique dans l'Ouest où des foyers orageux se formeront. Demain, l'humidité gagnera du terrain et l'instabilité orageuse progressera vers les régions centrales depuis les Hauts-de-France jusqu'au Massif Central et sur les Alpes frontalières.

Ce mercredi, soleil et forte chaleur résisteront sur la plupart des régions parmi quelques petits cumulus. Ils prendront davantage d'ampleur sur les régions de l'ouest dans l'après-midi et la soirée où des foyers orageux se formeront, pouvant s'accompagner localement de phénomènes violents. L'ambiance s'annonce très lourde et moite.

Jeudi, l'ambiance deviendra de plus en plus humide, lourde et orageuse. Le ciel sera chargé dès le matin sur les régions de l'ouest avec déjà quelques averses orageuses, alors que le soleil brillera encore pas mal ailleurs malgré quelques cumulus et cirrus. Dans l'après-midi, l'instabilité orageuse se renforcera et gagnera les régions centrales depuis les Hauts-de-France jusqu'au Massif Central. Quelques foyers orageux se développeront également sur les Alpes frontalières. Une chaleur lourde s'imposera, surtout vers l'est.

