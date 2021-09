L'info météo du jour Le beau temps persiste sur une petite moitié nord du pays

Le beau temps reste annoncé dans le nord, tandis que des remontées plus nuageuses ou des orages sont prévus dans le reste du pays.

Ce vendredi, le beau temps persistera sur une petite moitié nord du pays, tandis que des remontées plus nuageuses et parfois instables ou orageuses atteindront la Loire, le sud de la Seine, la Bourgogne et la Franche-Comté. Des orages parfois forts éclateront sur la moitié sud du pays.

Sans le savoir, cette photo du 27/08 signait la fin des récoltes de fourrage pour 2021. Très bonne saison, grange plus que pleine.. les dernières 3eme coupes et les repousses de regain seront pâturées ????#CeuxQuiFontLeLait #FrAgTw pic.twitter.com/h8uP4AH7nS — Thomas (@Thomas_po3) September 2, 2021

Côté mercure, on attend des valeurs assez uniformes, entre 23 à 26 degrés sur l'ensemble du pays.

