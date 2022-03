L'info météo du jour Le froid commence à reculer mardi

La journée de mardi sera marquée par une perturbation sur l'ouest du pays alors que le temps sera sec et ensoleillé des Hauts-de-France aux Alpes. Les températures remonteront.

Ce lundi, le soleil reviendra en force sous l'influence de l'anticyclone situé près des îles britanniques. Quelques nuages traîneront parfois du Cotentin à la Bretagne, mais aussi sur le Roussillon. Le vent d'est soufflera souvent modérément. Le temps sera froid avec des gelées très fréquentes, parfois fortes. La fraîcheur restera de mise également l'après-midi.

Mardi, une perturbation gagnera la façade ouest du pays avec des nuages et de la pluie de la Bretagne au pays basque. Elle s'enfoncera lentement vers l'est, gagnant le Poitou, le Limousin et le Toulousain en fin de journée. Les pluies seront plus fréquentes vers l'Aude et l'Ariège en soirée. Ailleurs, le temps restera sec et très ensoleillé des Hauts-de-France aux Alpes et sur le Grand-Est. Vers les Cévennes et l'Hérault, le vent de sud amènera des nuages maritimes.

Les températures commenceront à remonter, gagnant les normales de saison mais avec encore pas mal de gelées matinales là où le ciel sera dégagé.

