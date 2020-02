L'info météo du jour Le froid et des giboulées de neige au programme de mercredi et jeudi

L'hiver arrive sur la France ce mercredi avec des giboulées et de la neige en plaine au nord et à l’est.

Ce mercredi est marqué par un régime de traîne instable sur l'ensemble du pays avec des averses fréquentes et successives qui circuleront des côtes de la Manche au Massif Central, aux Alpes, et de la Vendée à l'Alsace.

Sur ces régions, des giboulées nombreuses seront présentes, avec une limite pluie-neige dès 300 ou 400 m dans l'Est. La neige sera parfois abondante sur les massifs. Il fera un peu plus sec vers la Méditerranée, les températures seront en baisse et le temps restera venteux.

Le temps va rester très agité sur le nord de la France jeudi. Une perturbation active, associée à une petite dépression sur le Benelux, traversera l'ensemble du pays d'ouest en est. En arrivant sur de l'air encore froid dans le nord et l'est, elle pourra donner un bref épisode de neige de redoux des Hauts-de-France aux Ardennes et à la Lorraine et l'Alsace, avec des chutes de neige temporaire jusqu'en plaine mais dont la tenue restera difficile en général. Rapidement, la pluie prendra le dessus dans l'après-midi, avant le passage d'un coup de vent potentiellement fort voire très fort, en particulier sur le Grand-Est où des rafales à 100 km/h ne seront pas exclues en soirée.

