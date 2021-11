L'info météo du jour Le froid se maintient jusqu'à mardi

Le temps froid se poursuit ces lundi et mardi. De fréquentes gelées, parfois sévères, sont prévues mardi matin.

Ce lundi, l'air froid sera bien présent sur la France encore une fois, avec des températures maximales qui n'excèderont pas les 2 à 8 degrés sur la plupart des régions, excepté le sud de l'Aquitaine et les littoraux où l'on approchera les 8 à 12 degrés. Il gèlera en outre fréquemment mais faiblement à l'aube. Mistral et tramontane souffleront fort avec près de 80 à 100 km/h.

Côté ciel, quelques zones nuageuses et humides circuleront, sur l'est ou le sud-ouest du pays notamment où quelques gouttes et flocons tomberont parfois jusqu'en plaine ou à très basse altitude. Il neigera encore mais plus faiblement sur les Alpes du Nord. Il y aura davantage d'éclaircies par ailleurs, en particulier dans le sud-est méditerranéen.

Cette première offensive hivernale prendra fin mardi matin avec de fréquentes gelées, parfois sévères notamment sur les sols enneigés des régions montagneuses, mais il fera encore froid mardi après-midi sur le flanc est du pays.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net