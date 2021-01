L'info météo du jour Le froid se renforce ce week-end

Un front neigeux va circuler samedi sur la moitié nord de la France. Il fera froid voire très froid annonce MeteoNews.

Ce vendredi, le front pluvio-neigeux perdra en activité en gagnant les régions plus au sud. Pluie et neige tomberont au Berry et de la Bourgogne au Massif Central jusqu'à la région Rhône-Alpes, les flocons prenant de plus en plus le dessus au fil des heures. La tenue sera toutefois difficile en plaine, plus facile dès 200/300 m. Des averses arroseront la Côte d'Azur et la Corse. Quelques ondées sont également prévues au sud de la Garonne. Partout ailleurs, le temps s'annonce plus sec et plus ou moins lumineux. Le soleil se montrera surtout près du Golfe du Lion avec des forts mistral et tramontane. Il fera assez froid, surtout vers le nord-est.

#neige jour 2 la nuit et le vent ont amené un belle couche et des congères



mais le lever du jour est splendide ! sur la #campagne #lorraine #ruralité pic.twitter.com/LOA3mNOZeL — julien_54 ???????? (@BADURAUX_j) January 15, 2021

Samedi, une accalmie intéressera la moitié sud et les régions de l'est au retour d'un temps sec et lumineux. Quelques brouillards givrants par endroits, surtout en Lorraine. Le soleil se montrera surtout du sud des Alpes au Languedoc-Roussillon ainsi qu'en Corse. Le ciel se couvrira déjà du Bordelais à la Lorraine à l'avant d'un front d'abord neigeux des Pays de la Loire aux Hauts-de-France jusqu'aux Ardennes, déposant quelques centimètres au sol, puis pluvieux du Cotentin à la Bretagne à la faveur d'un redoux. Il fera froid voire très froid le matin.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net