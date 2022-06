L'info météo du jour Le mercure va grimper jusqu'à samedi

Après être grimpé à 40°C dans l'Hérault ce jeudi, le thermomètre va poursuivre sa hausse ce vendredi et samedi. Une dégradation pluvio-orageuse est prévue dans la nuit de samedi à dimanche.

« Ce vendredi, la puissante dorsale d'altitude passant par la France garantira un temps sec et très ensoleillé partout. Le ciel sera parfois légèrement voilé et quelques petits cumulus se formeront sur les massifs. Un coup de tonnerre pourra localement retentir sur le Mercantour ou encore les Pyrénées. Le thermomètre poursuivra sa hausse avec près de 40 degrés au sud de la Garonne jusqu'à l'arrière-pays méditerranéen, et des pointes à 37-38 degrés des Charentes au pays nantais ! », indique MeteoNews.

Jeudi, le thermomètre est monté à 40°C à Saint-Jean-de-Minervois, dans l'Hérault, un record de précocité pour la France métropolitaine hors Corse, a indiqué Météo-France à l'AFP. Ce record a été enregistré à 16h32, a précisé Météo-France.

Le pic d'intensité de la canicule devrait être atteint samedi, selon Météo-France.

La chaleur est retombé ce soir, les vaches commence à resortir au pré petit a petit. pic.twitter.com/wqSzsw7qR6 — Julien Lep (@julienlep72) June 16, 2022

37 départements, soit un tiers du pays et 18,5 millions d'habitants, basculeront en vigilance rouge ou orange vendredi à 14h.

Le mercure continuera de grimper samedi, avec des températures maximales comprises entre « 40 à 42°C des Landes au Poitou-Charentes, 38 à 40°C du Sud-Ouest au Massif Central et au Centre, et souvent de 35 à 39°C sur les autres régions exceptées le long du littoral du Nord-Ouest et sur la Corse », selon Météo-France.

La fin de l'épisode de chaleur est prévu dans la nuit de samedi à dimanche, avec l'arrivée d'une dégradation pluvio-orageuse par la façade atlantique.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net