L'info météo du jour Le printemps peine à s'installer

Pauline Debris Terre-net Média

Une matinée lumineuse en cette veille de week-end. De faibles giboulées pourraient faire leur apparition en Alsace et Lorraine. On retrouvera également une légère instabilité en Auvergne et du Var à la Corse. Le ciel se couvrira sur un large quart nord-est au cours de la journée alors que le soleil résistera à l'ouest. Il fera relativement froid.

Ce vendredi, la matinée s'annonce souvent lumineuse avant les développements nuageux. Quelques faibles giboulées ne seront pas exclues très localement en Alsace et Lorraine. On retrouvera une petite instabilité d'autre part en Auvergne et du Var à la Corse. En journée, le ciel se couvrira sur un large quart nord-est, alors que le soleil résistera à l'ouest. Gelées encore présentes mais en recul, toujours frisquet en journée. Petite visite matinale pour voir si tout le monde va bien ????#ceuxquifontlaviande pic.twitter.com/Eamw6ic7dN — sylagri ?? ?? ?? ???? ?????? (@sylagri) April 16, 2021 Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

