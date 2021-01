L'info météo du jour Le redoux se généralise à partir de mardi

Le froid va franchement reculer entre la nuit prochaine et jeudi au passage de plusieurs perturbations océaniques, mais il pourrait faire son retour entre vendredi et le week-end prochain sur la France.

Mardi, un front chaud et un front froid le suivant de près concerneront de nombreuses régions. Depuis les côtes de la Manche au quart nord-est jusqu'aux Alpes avec de la pluie, il sera brièvement précédé de neige dans le nord-est avant le redoux. Le vent soufflera sensiblement sur ces régions. L'activité sera moindre vers les régions de l'ouest malgré quelques gouttes sous un ciel chargé. Les éclaircies résisteront surtout près de la Méditerranée. Le redoux se généralise.

Entre -6 et -8•C! Pour l’instant la nuit la plus froide de cet #hiver sur #Agen et la #Moyenne-Garonne pic.twitter.com/fDVSxC0xzS