[Revue des réseaux] Semis de printemps Le retour d’un temps plus clément lance la saison

Beau temps et températures printanières sont synonymes d’un moment parfait pour retourner dans les parcelles : « une météo de rêve », selon Emmanuel Bonnin. Sur les réseaux sociaux, les agriculteurs partagent leurs différents travaux de dans les champs.

Après avoir épandu les engrais, ils ont lancé la saison des semis de printemps.

Orge, pois de printemps, lentilles, avoine… : les agriculteurs profitent du retour du soleil et des températures douces pour semer leurs cultures de printemps dans de bonnes conditions. Selon le dernier bulletin de l'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer, 50 % des parcelles d'orge de printemps étaient semées au 1er mars, contre 33 % l'année passée à la même date.

suite et fin de la première salve des #semis de #printemps aujourd’hui #pois et #féveroles en #semencescertifiées il restera tournesols ?? et maïs ?? dans 1mois environ! et ça fera 7 #cultures!! celui qui me parle de monoculture je lui fais payer ma facture de semence pic.twitter.com/PXz1bUgBve