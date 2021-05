L'info météo du jour Le retour de la pluie après un weekend estival

La pluie fait son retour sur l'ensemble du pays, notamment du Gard à l'Alsace avec des pluies intenses et orageuses et du Gard au lyonnais avec de forts orages. De la Bretagne et des Charentes jusqu'au Bassin parisien, nous retrouverons une traine active avec des averses instables. Demain, le temps sera tout aussi instable.

Ce lundi, des remontées pluvio-instables concerneront l'ensemble du pays. Un front ondulant très actif s'étendra du Gard à l'Alsace avec des pluies intenses et orageuses du Gard au lyonnais avec parfois 30 à 40 mm en quelques heures et de forts orages. Traîne active à l'arrière avec des averses instables également de la Bretagne et des Charentes jusqu'au bassin parisien. Net refroidissement avec l'air doux qui s'évacuera par les frontières de l'Est.

Mardi, le temps s'annonce très instable en toutes régions avec des pluies, averses et orages, plus particulièrement sur la moitié Est et vers la Méditerranée où les cumuls de précipitations s'annoncent parfois importants. L'instabilité sera un peu plus faible près de l'océan où quelques belles éclaircies se montreront. Thermomètre plus ou moins de saison, un peu en-dessous l'après-midi.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

