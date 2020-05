L'info météo du jour Le soleil devrait s'imposer quasiment partout samedi

MeteoNews annonce un temps bien ensoleillé ce vendredi au nord de la Loire. Ailleurs, le ciel sera plus nuageux, avec quelques pluies potentielles par endroits. Le soleil finira par s'imposer quasiment partout samedi.

Ce vendredi, un temps bien ensoleillé s'imposera au nord de la Loire avec tout au plus quelques nuages le long de la Manche. Le ciel sera plus nuageux de l'Aquitaine à l'Alsace. Des Pyrénées aux Alpes, le ciel sera bien encombré, donnant quelques pluies, voire un orage sur le Cantal ou le sud des Alpes. De belles éclaircies se montreront le long de la Méditerranée, mais une averse orageuse ne sera pas exclue en Corse ou sur les Alpes-Maritimes. Le vent de nord-est restera sensible sur la moitié nord. Globalement frais.

Chez un membre du groupe 30000 polyculture élevage herbager de #Touraine , la #luzerne implantée sous un méteil de seigle vesce en #bio à l'air bien partie malgré tout les aléas climatiques depuis septembre 2019. #agroecologie @Chambagri37 #MoiJeSèmeMaPrairie sous méteil#FrAgTw pic.twitter.com/4FPgiImMYW — Stéphane David Conseil (@StephaneD37) May 15, 2020

Samedi, le soleil finira par s'imposer quasiment partout parmi quelques petits cumulus et cirrus. Le ciel restera plus mitigé des Pyrénées au quart sud-est. L'instabilité sera encore présente des Alpes à la Provence, Côte d'Azur et la Corse où averses et orages se développeront en journée. La petite fraîcheur matinale cédera la place à une relative douceur en journée.

