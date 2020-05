L'info météo du jour Le soleil et les températures élevées au rendez-vous de ce mardi

Les hautes pressions se maintiennent sur la France, le soleil dominera sur une large partie du territoire. Les températures seront de plus en plus chaudes.

Ce mardi, guère d'évolution avec le maintien de hautes pressions sur la France dont un anticyclone sur la Bretagne et une petite goutte froide autour de la Corse qui pourra encore générer quelques averses instables par évolution diurne sur les Alpes du Sud et l'île de beauté.

Ailleurs, le soleil dominera largement avec quelques cirrus ou cumulus. Le vent de nord sera assez modéré notamment en vallée du Rhône.

Les températures seront de plus en plus chaudes et estivales.

Un petit coucou du Cantal ce matin soleil au beau fixe les animaux comme les hommes sont heureux et paisibles! Vive la nature et vive la campagne parcequ on y es trop bien. Voila faut le dire! pic.twitter.com/cu6fXFOSAD — Cédric (@agric15) May 19, 2020

