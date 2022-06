L'info météo du jour Le soleil va dominer cette fin de semaine

Après le passage de quelques nuages sur la partie nord du pays, le soleil va dominer cette fin de semaine.

Ce vendredi, des passages nuageux onduleront encore sur le Nord-Ouest du pays essentiellement, avec de petites ondées éparses possibles de la Bretagne aux Hauts-de-France essentiellement. Ailleurs c'est du beau temps qui s'imposera hormis quelques grisailles matinales localement, puis des passages nuageux un peu plus nombreux l'après-midi sur la Lorraine.

Belle remontée des températures avec près de 20 à 25 degrés sur la moitié Nord, et de 25 à 30 au Sud, jusqu'à 32-33 sur le pourtour du Golfe du Lion. Mistral et tramontane encore assez forts, 60 à 80 km/h.

Samedi, quelques passages nuageux s'attarderont au nord de la Loire surtout le matin avant le retour de belles éclaircies dans l'après-midi. Partout ailleurs, le soleil brillera largement parmi quelques petits cumulus et cirrus inoffensifs. Le vent sera généralement faible en toutes régions. Chaleur, surtout sur les régions méridionales avec 30 degrés et plus.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net