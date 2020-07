L'info météo du jour Le temps estival devrait se poursuivre mardi

MeteoNews prévoit une poursuite du temps estival sur la quasi-totalité de l'Hexagone lundi et mardi. Les températures devraient garder un niveau élevé, particulièrement dans le sud.

Ce lundi, poursuite de ce beau temps très estival sur la France, malgré quelques voiles d'altitude par endroits. Une évolution instable sera en outre possible sur les Pyrénées. Côté mercure, il fera très chaud sur une large moitié sud, avec près de 32 à 35 degrés au sud d'une ligne La Rochelle - Dijon. Plus au nord, on attend des valeurs de saison, proches de 20 degrés près de la Manche seulement, mais de 24 à 30 degrés par ailleurs.

Visite ensoleillée de ma parcelle avec en essai une nouvelle variété

Lg50465 et en arrière plan lg 50525

Pour l'instant un joli look tres bien feconder



1 mois que j'offre gite et couvert dans med tournesol ????????#agriculture @LGSeeds #FrAgTW #agriraisonnée #biodiversité pic.twitter.com/X28wj0mwg0 — Buard Vincent??????‍?? (@bubu1664) July 19, 2020

Mardi, le temps estival se poursuivra dans l'ensemble, mais de l'instabilité orageuse commencera à se développer entre les Alpes et le Massif-Central localement, tout comme sur les Pyrénées. Il fera très beau par ailleurs, malgré quelques nuages sur l'extrême nord, ou des voiles inoffensifs par ailleurs. Les températures garderont un niveau très élevé notamment sur la moitié sud.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net