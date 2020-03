L'info météo du jour Le temps reste à la pluie lundi et mardi

Des pluies fréquentes et abondantes concernent la totalité du pays ce lundi. Mardi, le temps restera à la pluie sur la moitié ouest jusqu'en Auvergne et au Languedoc. Sur la moitié est, ce seront des averses résiduelles.

Ce lundi, encore une nouvelle perturbation. Si le vent sera beaucoup moins fort cette fois, les pluies seront assez fréquentes voire abondantes, tout en concernant la quasi totalité du pays, de la Bretagne à l'Alsace et des Landes aux Alpes et même le littoral méditerranéen. Sous ce temps souvent maussade ou médiocre, les températures baisseront mais resteront plus ou moins autour des valeurs de saison.

#MondayMotivation

De belles couleurs matinales qui annoncent une bien belle journée ??????...pluvieuse ?????? pic.twitter.com/tZQWxtPaqW — Laurent Gasc (@LoranG76) March 2, 2020

Mardi, le temps restera à la pluie sur la moitié ouest jusqu'en Auvergne et au Languedoc sous un front très peu mobile qui apportera des précipitations parfois copieuses, notamment des Pyrénées à la Vendée. Sur la moitié est, quelques averses résiduelles se produiront, mais le soleil parviendra à faire malgré tout quelques apparitions en journée. Le temps sera plus ensoleillé sur la Provence et la Côte d'Azur, alors que des ondées arroseront la Corse. Les températures seront un peu justes pour la saison.

