L'info météo du jour Le temps reste sec et ensoleillé sur les trois-quarts du pays

Le soleil se maintient sur les trois-quarts du pays jeudi et vendredi. Les gelées seront encore marquées vendredi matin.

Ce jeudi, le temps restera bien ensoleillé sur la moitié nord jusqu'à la façade atlantique malgré l'arrivée de quelques bancs de cirrus ici ou là. Le ciel sera plus mitigé voire nuageux du quart sud-est aux Pyrénées. Des pluies ou averses pourront se produire, surtout en Corse et sur le Languedoc-Roussillon. Il neigera à basse altitude en montagne. Il fera souvent froid à l'aube avec des gelées parfois marquées, surtout dans le nord-est, puis assez frais en journée.

Rebelotte ce matin, en plus froid qu'hier avec - 7 enregistré au plus froid et en prime les restes de neige d'hier ?????????????????le tout couronné par un tuyau qui pète à 3h que @serge_vernet a essayé de réparer mais un bout de raie à été perdue ?? pic.twitter.com/0BaKBOtGPI — Denis Vernet (@VernetDenis) March 26, 2020

Vendredi, le temps restera sec et encore bien ensoleillé sur les trois-quarts du pays malgré quelques petits cirrus et cumulus, un peu plus présents que ces derniers jours. Le ciel deviendra même relativement nuageux de la Champagne-Ardenne au Berry. C'est surtout du Midi-Toulousain à la Méditerranée que l'on retrouvera un ciel très nuageux voire gris. Quelques gouttes pourront tomber sur le nord de la Corse et les Pyrénées-Orientales. Encore froid à l'aube et des gelées assez fréquentes, hausse du thermomètre et assez doux en revanche dans l'après-midi.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

