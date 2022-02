L'info météo du jour Le thermomètre baisse à compter de vendredi

Le temps sera encore perturbé ces deux prochains jours. Les températures seront en baisse à partir de vendredi avec le retour de petites gelées matinales.

Ce jeudi, la matinée s'annonce souvent lumineuse voire ensoleillée vers le Languedoc-Roussillon ainsi qu'en Corse. Quelques pluies débuteront près des côtes de la Manche à l'arrivée d'une énième perturbation dans une ambiance venteuse. Dans l'après-midi, la pluie progressera vers le Centre-Val de Loire, le Bassin Parisien, la Champagne-Ardenne ou encore la Lorraine. Le ciel s'ennuagera progressivement plus au sud. Le soleil offrira une certaine résistance près de la Méditerranée. Le vent sera fort et il fera doux.

Vendredi, une amélioration se dessinera, surtout à l'ouest et au sud au retour d'un temps bien ensoleillé après quelques passages nuageux matinaux. Une petite instabilité régnera en revanche du quart nord-est aux Savoie jusqu'en Beauce et au Pays de Caux avec quelques giboulées de pluie, grésil ou grêle en journée, localement un coup de tonnerre. Il s'agira de neige des Vosges au nord des Alpes dès 800 m environ. Le thermomètre sera en baisse, et les petites gelées de retour.

