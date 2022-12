L'info météo du jour Le thermomètre passe sous les valeurs de saison

Sous l'impulsion de l'anticyclone de Sibérie, la fraîcheur s'intensifie au fil des jours sur la France. Les températures passeront légèrement en dessous des valeurs de saison dès vendredi.

Cette journée de vendredi s'annonce une fois encore très grise et brumeuse sur les trois-quarts du pays, avec quelques pluies éparses en prime l'après-midi de la Lorraine jusqu'en Bourgogne et au Berry. Le soleil percera en journée sur la Bretagne, des Charentes aux Pyrénées et près de la Méditerranée jusqu'au sud des Alpes, surtout près de la grande bleue. La bise de nord-est soufflera modérément et accentuera la sensation de froid malgré des températures quasiment de saison.

Samedi, les conditions se dégraderont sur la moitié sud où une perturbation apportera un temps gris et souvent pluvieux, plus particulièrement près de la Méditerranée jusqu'en moyenne vallée du Rhône où les cumuls de précipitations seront parfois très importants. Il neigera dès 700-800 m sur le Massif Central, les Alpes et les Pyrénées, parfois abondamment avec une vingtaine de centimètres attendus par exemple sur le sud de l'Auvergne dès 1 000 m.

Sur la moitié nord, peu ou pas de pluie, mais un ciel qui restera bien gris en général. Quelques éclaircies seront à espérer en Bourgogne, sur le sud de la Champagne et le Berry. La bise de nord-est restera sensible au nord de la Loire. L'ambiance sera plutôt froide, mais sans excès.

