L'info météo du jour Le thermomètre va remonter progressivement, un bref coup de chaud vendredi

La fraîcheur sera encore de mise ce mardi. Les températures remonteront ensuite avec un bref coup de chaud, en particulier vendredi, indique MeteoNews.

Ce mardi, la situation ira en s'améliorant malgré des nuages encore relativement nombreux sur un large quart nord-est. Il faudra encore compter sur quelques averses en Lorraine, Alsace et Franche-Comté, voire sur les Alpes frontalières et le nord de la Corse. Le soleil brillera surtout de la Méditerranée à la façade atlantique. La fraîcheur fera de la résistance.

Attention ?? ça peut être dangereux pic.twitter.com/mcioDRoNuC — Mickael Jacquemin (@mickajacquemin) September 1, 2020

Mercredi, un temps calme et sec s'imposera sur la France sous un champ de pression de plus en plus anticyclonique. Les nuages resteront tout de même assez nombreux du quart nord-est aux côtes de la Manche, donnant quelques ondées vers le Jura. Les cumulus pourront aussi donner une ondée sur la Côte d'Azur en journée. Le thermomètre sera assez stable et un peu faible pour la saison.

