L'info météo du jour Les gelées vont se généraliser en cette fin de semaine

Le froid persiste en cette fin de semaine et les gelées vont se généraliser annonce MeteoNews.

Ce jeudi, les conditions changeront assez peu, avec la persistance d'un temps froid et mitigé à humide sur la majorité du territoire. Quelques faibles chutes de neige éparses se déclencheront encore ici et là du Centre à l'Alsace le matin. Quelques averses seront aussi présentes en cours d'après-midi sur les Hauts-de-France, plutôt de pluie froide.

Des éclaircies se développeront un peu plus que ces derniers jours dans l'ensemble, même si les nuages resteront bien présents. Le ciel se voilera franchement sur les régions méridionales.

Vendredi, les conditions météo s'annoncent globalement calmes sur la France. Quelques flocons pourront voltiger le matin entre le nord de la Lorraine et l'Alsace, sans conséquence. On retrouvera un peu de pluie du Cotentin au Finistère ainsi que sur le nord de la Corse. Le temps sera plus sec ailleurs, mais souvent brumeux et gris. Le soleil percera davantage du Pays Nantais au sud de la Garonne jusqu'aux bords de la Méditerranée. Il fera toujours froid.

Pour la fin de semaine, les gelées se généraliseront en raison d'une couverture nuageuse nocturne un peu plus morcelée en général.

