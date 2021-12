L'info météo du jour Les hautes pressions se maintiennent sur la France, le temps gris aussi

La semaine se clôture comme elle avait commencé, sur un temps gris mais sec.

Ce vendredi, les conditions changeront très peu, avec de puissantes hautes pressions centrées sur la France. Les grisailles et brouillards resteront assez fréquents notamment en matinée, même si de belles éclaircies pourront généralement percer en cours de journée un peu partout. On attend toutefois un temps gris une bonne partie de la journée des Hauts-de-France à la Normandie et jusqu'en Beauce. Grisailles aussi parfois tenaces sur le Languedoc. Les températures aussi seront sans grand changement, avec quelques gelées essentiellement du Jura à Rhône-Alpes-Auvergne et jusqu'en Aquitaine, puis il fera relativement doux par endroits en journée, plus frais sur le flanc Est.

Samedi, nous ne changerons pas beaucoup de système avec encore ces hautes pressions qui domineront les débats. Des bancs de grisailles ou de brouillards se formeront encore par endroits notamment sur le tiers nord-est du pays, entre les Hauts-de-France et l'Alsace. Mais d'autres nappes se formeront comme ces derniers jours dans le sud-ouest, en Auvergne, en Normandie et sur la vallée du Rhône notamment. Ailleurs, c'est le soleil qui s'imposera très largement, surtout en cours d'après-midi. La bise soufflera sensiblement sur la moitié nord, et les températures resteront assez proches ou parfois un peu au-dessus des valeurs de saison.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net