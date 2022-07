L'info météo du jour Les nuages de retour sur le nord de la France

Les passages nuageux seront nombreux sur la partie nord de la France pour les deux jours à venir. Le thermomètre sera en baisse excepté sur l'est et le pourtour méditerranéen.

Ce lundi, sous un flux d'ouest sensible, la masse d'air s'humidifiera au passage de plusieurs fronts successifs très atténués. L'ambiance s'annonce passagèrement nuageuse et quelques ondées menaceront ici ou là, en particulier dans l'après-midi du Massif Central aux frontières de l'Est avec un caractère orageux.

Le pourtour méditerranéen restera à l'écart et profitera d'un temps encore ensoleillé. La forte chaleur ne concernera plus que l'Est et surtout le quart sud-est méditerranéen où l'on approchera encore la barre des 35 à 38 degrés. Baisse du thermomètre ailleurs, chaleur plus respirable, sous un vent d'ouest modéré voire fort près des côtes de la Manche.

Centre Barrois en Haute Marne. Prairies pâturées en paillassons, arbres morts (est ce l'effet direct ou indirect de la sécheresse, ...) la Marne au plus bas... pic.twitter.com/LISEOnV2Vb — Didier PETIT (@DidierPetit52) July 24, 2022

Mardi, le vent d'ouest faiblira, ce qui favorisera quelques formations de grisailles voire de brouillards par endroits en cours de matinée. Quelques averses persisteront localement sur les Alpes. L'après-midi s'annonce assez variable sur une large moitié nord, entre passages nuageux parfois denses et éclaircies, et avec même quelques averses sur l'extrême nord.

Le soleil s'imposera généralement sur la moitié sud du pays, même si des bancs nuageux persisteront localement en Aquitaine, sur les Pyrénées et les Alpes du Nord. Risque d'ondées sur la Côte d'Azur et les Pyrénées. Reprise du mistral et de la tramontane avec près de 60 à 70 km/h. Encore une très forte chaleur sur le pourtour méditerranéen avec près de 35 degrés ou davantage, de saison par ailleurs et très confortable.

