L'info météo du jour Les nuages s'éloignent, la pluie aussi

La grisaille semble enfin se dissiper, à l'exception de quelques cumulus sur les Alpes. Des averses risquent toutefois d'éclater entre la Côte d'Azur et les Alpes du Nord.

Ce mardi, l'anticyclone britannique gonflera de nouveau un peu sur la France, ce qui repoussera la plupart des nuages. Cependant nous retrouverons quelques bancs de grisailles ou brouillards localement en matinée de l'Auvergne à la Bretagne notamment.

Puis des cumulus se développeront progressivement au-dessus des Alpes notamment, avec des averses parfois fortes et orageuses qui éclateront l'après-midi entre la Côte d'Azur et les Alpes du Nord. Quelques développements de cumulus également dans le quart Sud-Ouest mais sans risque de pluie a priori. Les températures seront en légère hausse et proches des valeurs d'une fin-août.

