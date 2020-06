L'info météo du jour Les orages éclateront dès vendredi matin

Après une journée de jeudi encore très chaude, le temps va devenir très lourd et orageux vendredi. Les premiers orages sont attendus dans le centre de la France le matin puis gagneront tout l'est jusqu'aux Hauts-de-France.

Ce jeudi, peu de changement puisque l'astre du jour brillera une nouvelle fois très largement en toutes régions, parfois parmi quelques cumulus et cirrus. Les développements nuageux seront plus importants sur les Pyrénées et les Alpes, voire sur les sommets Jurassiens et quelques orages menaceront en soirée. Ces orages seront plus forts et nombreux la nuit prochaine par le sud-ouest et la façade atlantique. Une très forte chaleur régnera, sans atteindre les seuils de canicule.

Et voilà 3 jours de grosses chaleurs et les 40 mm pris depuis début juin paraissent insignifiant...mise en route du brumisateur pour les ?? #24juin #canicule #secheresse #onachaud pic.twitter.com/2lxLSGiJqk — Gilles B. (@gillou1784) June 24, 2020

Vendredi, le temps deviendra lourd et orageux avec des orages déjà présents le matin sur le centre du pays, gagnant le nord-est dans l'après-midi avec parfois une forte activité orageuse de la Bourgogne à l'Alsace et au Nord-Pas-de-Calais. De nouveaux orages remonteront du sud-ouest en cours de soirée. Seul le sud-est restera sous un franc soleil alors que le temps sera plus tempéré et variable dans le nord-ouest. Il fera encore chaud à très chaud sur la façade est.

