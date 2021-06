L'info météo du jour Les orages se poursuivent ce week-end

L'activité orageuse va rester très marquée sur de nombreuses régions entre ce vendredi et dimanche avec des phénomènes parfois violents, notamment des Pyrénées aux Hauts-de-France, et des nouveaux cumuls pluviométriques importants.

Ce vendredi, un temps gris, pluvieux et localement encore orageux concernera la Bretagne, l'ouest de la Normandie et les Pays de la Loire jusqu'aux Charentes. Averses et orages se développeront une nouvelle fois à l'avant du Massif Central aux frontières du nord-est, ainsi que sur les Alpes. Un temps plus sec s'imposera au sud de la Garonne et surtout près de la Méditerranée sous un soleil voilé. Chaud et lourd.

Samedi, une nouvelle vague orageuse se mettra en place en journée depuis la façade Atlantique vers les régions centrales, les orages pouvant être violents notamment entre les Pyrénées, le Centre-Val de Loire et le Bassin Parisien. Plus à l'est, c'est un soleil voilé qui brillera encore sous une chaleur souvent écrasante et assez lourde. Quelques orages isolés pourront éclater sur les hauteurs alpines.

