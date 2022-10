L'info météo du jour Les perturbations défilent sur la partie nord de la France

AB Terre-net Média

Un front pluvieux gagne toute la moitié nord ce jeudi et des perturbations vont ensuite se succéder jusqu'à samedi. L'air est de plus en plus doux.

Ce jeudi, les conditions se dégraderont à l'arrivée d'une perturbation qui apportera un temps gris et pluvieux sur la moitié nord du pays jusqu'aux Charentes, donnant souvent plus ou moins 10 mm de pluie, davantage vers la Manche. Du sud de la Garonne aux Alpes, le ciel s'ennuagera au fil de la journée malgré quelques éclaircies. Le soleil résistera surtout près de la Méditerranée malgré la présence d'un voile de cirrus parfois assez épais. L'ambiance sera plutôt douce sous le flux de sud-ouest bien établi. Pas de ?? aujourd'hui pour ce dernier jour de semis ?? pic.twitter.com/daAwek9C1P — Adrien89 (@adrienbeau89) October 13, 2022 Vendredi, les perturbations continueront de se succéder de façon rapprochée sur les deux-tiers nord du pays où des passages pluvieux se produiront fréquemment, parfois assez intenses. Les 10 mm seront facilement atteints, voire une vingtaine du Plateau de Langres aux Vosges. Du sud de la Garonne à la Méditerranée, le temps s'annonce plus sec, mais toutefois assez nébuleux avec des périodes d'éclaircies, plus durables sur le pourtour méditerranéen. Les températures nocturnes et matinales seront très élevées, proportionnellement moins en journée malgré une certaine douceur. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews.

