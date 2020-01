L'info météo du jour Les pluies s'estompent sur les Pyrénées-Orientales, soleil sur le nord et l'est

Les fortes pluies présentes sur les Pyrénées-Orientales depuis plusieurs jours se décalent sur le Languedoc et les Cévennes. Le soleil va briller sur la moitié nord et est du pays excepté en Alsace.

Ce jeudi, il pleuvra encore mais progressivement de moins en moins sur les Pyrénées-Orientales où la situation s'améliorera lentement. Ces fortes pluies se décaleront sur le Languedoc et les Cévennes jusqu'à vendredi matin, mais sans commune mesure. Le ciel sera chargé en marge de ces précipitations de Paca au sud-ouest, jusqu'aux Charentes, au Limousin et aux Pays de la Loire, avec quelques gouttes ou pluies faibles éparses possibles par moments.

Au nord de la Seine en Alsace, brouillards et grisaille seront assez compacts et tenaces. Le soleil brillera en revanche sur le reste de la moitié nord et est du pays. Encore de fréquentes gelées le matin du nord à l'est, les températures seront de saison en journée, mais plus douces dans le quart sud-ouest notamment.

